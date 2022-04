Ich bin promovierter Mathematiker und habe privat mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Börse. Am meisten habe ich mich mit den Theorien von Benjamin Graham und David L. Dodd beschäftigt und wende die Prinzipien des "Value Investing" bei meinen Entscheidungen an. Ich gehöre auf jeden Fall zu der Gruppe von Investoren, die langfristig in Unternehmen investieren. Ich überlege mir sehr gut bevor ich Anteile eines Unternehmens kaufe und mich damit unternehmerisch an dem Handeln des Unternehmens beteilige. Wenn ich einmal bei einem Unternehmen eingestiegen bin, halte ich die Titel gewöhnlich mehrere Jahre und veräußere sie nur, wenn sie deutlich über ihrem inneren Wert gehandelt werden. Ich verwende privat einige Zeit in die Analyse von Unternehmen und deren inneren Wert und möchte hier auf dieser Plattform gerne meine Ergebnisse und Ansichten teilen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre