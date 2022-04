Nachhaltiges Value-Investing

Handelsidee

In diesem Portfolio soll in stabile, bewährte Unternehmen investiert werden. Die Auswahl der Unternehmen soll grundsätzlich nach moralischen und ökologischen Gesichtspunkten erfolgen. Beispielsweise sollen Investitionen in Rüstungsfirmen oder Ölfirmen ausgeschlossen werden.



Die Auswahl der Investitionen basiert weiterhin auf einer Fundamentalanalyse. Der innere Wert der Unternehmen wird verglichen mit dem Handelswert. Es wird hauptsächlich in Unternehmen investiert, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Dabei werden nicht nur große Konzerne in Betracht gezogen sonder durchaus auch kleine, starke Unternehmen, die sich über mehrere Jahre behauptet haben und stabile Gewinne einfahren.



Die Investitionen sind grundsätzlich konservativ, risikominimierend und langfristig angelegt und werden nur veräußert, wenn das Unternehmen deutlich überbewertet ist. Es wird grundsätzlich stark diversifiziert, um Risiken von Kursschwankungen zu minimieren. Die Investition in Hebelzertifikate und ETFs und Wetten auf fallende Kurse sind ausgeschlossen.



Es wird in weltweite Unternehmen investiert, wobei der Fokus primär auf Europäischen, US Amerikanischen und Japanischen Firmen liegen soll. Unternehmen aus autoritär geführten Ländern sollen grundsätzlich gemieden werden.