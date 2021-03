DerBoersendax

1. Börse ist meine Leidenschaft und sie fesselt mich mittlerweile seit mehr als 20 Jahren. 2. Durch meine aktuelle Tätigkeit im Management eines Unternehmen ist es mein tägliches Geschäft Kennzahlen zu interpretieren und daraus Entscheidungen abzuleiten. 3. Genauso ist es mir bewusst, was es braucht, um nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzeugen und zu managen. 4. Meine Ausbildung zum Diplom-Wirtschaftsingenieur mit Fokus Elektrotechnik hilft mir wirtschaftlich-technische Zusammenhänge zu verstehen. 5. Ich sehe im Wikifolio eine tolle Gelegenheit mein Wissen und meine Erfahrungen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/ Trader kann Positionen in den behandelten Aktien/ Zertifikaten halten. Der Verfasser/ Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Verfasser/ Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre