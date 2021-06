Mein Name ist Dirk Obermeier und ich bin 45 Jahre alt. Die nicht stets rational handelnden Menschen auf der einen Seite und Statistik auf der anderen Seite, sind für mich als Psychologe von Berufs wegen und aus dem Studium zwei Welten, mit denen ich vertraut bin. Vor diesem Hintergrund sind die Märkte und die Börse für mich einer der faszinierendsten Plätze, welcher diesen beiden Welten vereint - sei es im Verständnis der Behavioral Finance, der Börsenpsychologie oder der fundamentalen Analyse von Unternehmen. An der Börse bin ich seit mehr als 7 Jahren aktiv und konzentriere mich dabei auf Strategien, welche auch vor einem wissenschaftlichen Hintergrund Bestand haben können. Zum einen folge ich privat dabei dem Grundgedanken eines Weltportfolios und somit einer größtmöglichen Diversifikation über Assetklassen und Regionen. Chancen sehe ich allerdings darüber hinaus ebenso in substanzstarken Titeln, welche sich durch herausragende fundamentale Kennwerte und Wettbewerbschancen auszeichnen. Diese versuche ich zu identifizieren und ins das Depot mit aufzunehmen. Insgesamt sehe ich mich dabei als langfristig orientierter Trader, der eher dem Grundgedanken einer buy&hold Strategie folgt als kurzfristigen Trades auf Basis technischer Analysen. Ich wünsche Ihnen allzeit einen guten Trade! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre