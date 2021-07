Handelsidee

CAPE INVESTMENT setzt eine Makrostrategie basierend auf dem Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio (CAPE) um. Bei diesem Maß handelt es sich um die Betrachtung des rollierenden Kurs-Gewinn-Verhältnisses über einen längeren Zeitraum von 10 Jahren, weshalb das Maß auch unter dem Namen "P/E 10" (Price-to-Earnings) bekannt ist. Entwickelt wurde diese Kennzahl vom US-amerikanischen Ökonom Robert Shiller, wodurch die Kennzahl unter einer dritten Bezeichnung zu finden ist: Shiller PE.



In der Regel werden mit Hilfe des CAPE ganze Märkte betrachtet, typischerweise der US-Markt, es ist allerdings auch für jeden anderen Markt berechenbar. Hohe Werte beim CAPE sind ein Zeichen dafür, dass der Markt überbewertet ist. Auch wenn das CAPE nicht geeignet ist um kurzfristig Marktkorrekturen oder Rezessionen vorherzusagen, so besteht dennoch ein signifikanter statistischer Zusammenhang zwischen dem aktuellen CAPE eines Marktes und der Rendite mit Sicht auf die kommenden 10 bis 20 Jahre.



Somit ist diese antizyklische Strategie nicht für kurzfristige Gewinne geeignet, sondern die zu erwartende höhere Rendite zahlt sich erst bei Betrachtung eines größeren zeitlichen Horizontes aus. Kurz- bis mittelfristig können sich Märkte mit höheren CAPE-Werten also durchaus besser entwickeln.



CAPE INVESTMENT investiert in eine Auswahl von Märkten weltweit (auf Basis von Ländern) mit den geringsten CAPE-Werten. Aufgrund der zugrundeliegenden Strategie muss die Zusammensetzung des Portfolios nicht allzu oft überprüft werden. Eine Überprüfung und ggf. Anpassung ist prinzipiell ein Mal im Jahr angedacht. Ausnahme bilden grundlegende Änderungen mit Blick auf einen Markt, wie etwa politische Unruhen oder Vergleichbares. mehr anzeigen