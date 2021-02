Ich beschäftige mich seit 18 Jahren mit der Wirtschaft im allgemeinen und der Börse im besonderen. Neben meinem Beruf habe ich daher auf der Abendschule meine Ausbildung zum Betriebswirt abgeschlossen um mich näher mit der dahintersteckenden Materie auseinandersetzen zu können. Nun habe ich seit 2017 mein eigenes Depot, in dem ich seither 12% Gewinn eingefahren habe. Da ich auch andere an meinem Erfolg teilhaben lassen will, jedoch nicht genug Kapital zur Gründung einer Finanzagentur habe, möchte ich mein Wissen hier in Form von Wikifolios einfließen lassen. Meine erste Grundidee für ein Wikifolio ist eine Buy and Hold Strategie, die ich auch selber als Wertpapierstrategie verfolge. Weitere Wikifolios werden eventuell folgen… (Weitere Informationen hierzu auch später auf meinem Blog domestmercator.de) mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre