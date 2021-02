Domest Mercator Buffett Fink co

Handelsidee

Der Grundlegende Gedanke des Wikifolios ist die Partizipation an der Genialität der Big Player. Grundlage bilden die beiden Häuser Black Rock und Berkshire Hathaway. Diese haben in den letzten 4 Jahren trotz der Krise einen Gewinn von 28 % erwirtschaftet.



Da hier keine einzelnen Werte einfließen, sondern quasi der Weltmarkt abgedeckt wird, erwarte ich hier auch kleine Schwankungen, jedoch ein stetiges Wachstum. Denn Warren Buffet und Larry Fink machen seit Jahrzehnten einen guten Job, haben das Geschäft von der Pike auf gelernt und sind immer noch selbst im Unternehmen tätig.



Hinzu kommen einige Tech-Werte, da diese bei Bershire Hathaway chronisch unterrepräsentiert sind.



Dieses Portfolio wird dadurch jedoch nicht sehr aktiv gemanagt bzw. umgeschichtet, da ich es eher als eine Buy and Hold Position sehe. mehr anzeigen