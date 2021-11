Para-UMBRELLA

Letzte Ereignisse im wikifolio

UMBRELLA - UPDATE ZUM PORTFOLIO! Die Handelsidee: https://www.sotrawo.com/blog/hashtags/UMBRELLA soll Aktien von Unternehmen mit von mir erwarteten großem Innovationspotential beinhalten. Kernpunkt sollen Investitionen besonders im Pharma und New Technology Bereich auf der gesamten Welt darstellen. Es sind Investitionen in Aktien aus allen Teilen der Welt möglich. Performance: Portfolio Performance: 1.619,5% seit 2012 Investiertes Kapital: 17.823.086 EURO Das Portfolio umfasst derzeit 12 Unternehmen: Kurzes Update und Analysten-Meinungen zu den Einzelwerten: JOHNSON & JOHNSON Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 sollen am 25. Januar 2022 veröffentlicht werden. https://www.sotrawo.com/blog/hashtags/Johnson & Johnson gab am 12. November seine Absicht bekannt, das Consumer-Health-Geschäft des Unternehmens zu trennen und ein neues börsennotiertes Unternehmen zu gründen. Der US-Pharmariese Johnson &J ohnson wird sein Geschäft mit Gesundheitsprodukten als eigenständiges Unternehmen ausgliedern. Das pharmazeutische Hauptgeschäft bildet ein anderes. Beide Unternehmen werden börsennotiert. Die Stimmen der Analysten… Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 185.65 US-Dollar. Das maximale Kursziel liegt bei 215.00 US-Dollar. Das niedrigste Kursziel liegt bei 167.00 US-Dollar. Die JNJ-Aktien haben wir am 12. November 2021 zu UMBRELLA hinzugefügt. Derzeit beträgt die Performance von JNJ im Portfolio -1,8 Prozent. MODERNA Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 sollen am 9. März 2022 veröffentlicht werden. Die Aktien von https://www.sotrawo.com/blog/hashtags/Moderna stürzten ab, nachdem das Biotech-Unternehmen die Finanzergebnisse des dritten Quartals bekannt gegeben hatte. Doch könnte genau diese Überreaktion jetzt genutzt werden. Betrachtet man den RSI und den MACD so könnte die Gegenreaktion anstehen. Folgend wurde der Wert wieder neu ins Wikifolio aufgenommen. Zum Artikel: https://www.sotrawo.com/post/moderna-buy-the-tip Die Stimmen der Analysten… Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 272.53 US-Dollar. Das maximale Kursziel liegt bei 475.00 US-Dollar. Das niedrigste Kursziel liegt bei 86.00 US-Dollar. Die Moderna-Aktien haben wir am 17. November 2021 zu UMBRELLA hinzugefügt. Derzeit beträgt die Performance von Moderna im Portfolio +11,3 Prozent. AT&S - AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT Die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 sollen am 3. Februar 2022 veröffentlicht werden. Die https://www.sotrawo.com/blog/hashtags/AT&S-Aktie steigt aufgrund der erhöhten Umsatzprognose für dieses Jahr und des Gewinnoptimismus des Unternehmens. Betrachtet man das Chartbild so könnte aktuell ein weiterer Ausbruch gerade im Gange sein. Geht es mit der Aktie jetzt: „Auf in neue Höhen?“ Zum Artikel: https://www.sotrawo.com/post/at-s-auf-in-neue-h%C3%B6hen Die Stimmen der Analysten… Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 44.40 Euro. Das maximale Kursziel liegt bei 60.00 Euro. Das niedrigste Kursziel liegt bei 27.00 Euro. Die ATS-Aktien haben wir am 11. November 2021 zu UMBRELLA hinzugefügt. Derzeit beträgt die Performance von AT&S im Portfolio +2,8 Prozent. Fazit: Aktuell laufen die im https://c.tmtarget.com/?a=9d6rfr&i=api0dg enthaltenen Werte ganz passabel. Anpassungen können jedoch natürlich jederzeit lt. Handelsidee durchgeführt werden. Machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Entscheiden Sie selbst. Folgen Sie uns gerne auf https://www.sotrawo.com/post/umbrella-update-zum-portfolio-6https://www.sotrawo.com/post/umbrella-update-zum-portfolio-6 Und… alle 2 Wochen bei https://de.xtb.com/finanzen-am-freitag?cxd=37289_551225&affid=37289&utm_source=affiliate&utm_medium=Landing%20Page&utm_campaign=37289&utm_content=FaF%20Webi%20LP&utm_term=German&fbclid=IwAR3LLkmGXu3JerSIaIBt3iqcjKbbkCI-8GxXzl-0celRsiBvlFc9DPDlFR0 Offenlegung: “Die von Ritschy Dobetsberger betreuten https://www.wikifolio.com/de/at/alle-wikifolios/uebersicht?utm_source=circlewise&utm_campaign=affiliate&utm_content=RiDoCon%20e.U und weitere Depots können in diese Werte investiert sein. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinen Portfolio’s hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Idee profitiert. Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung des Autors dar. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.”