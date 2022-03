Tom Jakobi

Meine ersten Erfahrungen mit Aktien machte ich mit einem Börsenspiel in den 1990er-Jahren, von hier an faszinierte mich das Thema enorm. Während meines Studiums in Mathematik (Schwerpunkt Zahlentheorie) und Sozialwissenschaften (Schwerpunkt VWL) erwarb ich hierzu passende methodische Fähigkeiten, um Aktien mit Hilfe mathematischer Modelle, aber eben gleichzeitig im volkswirtschaftlichen Kontext bewerten zu können. Anfang März 2009 bot sich die große Chance zum praktischen Einsatz dieses Wissens: Die Börsenstimmung war nach der Weltfinanzkrise lange am Boden zerstört, es gab im Februar 2009 aber eine kleine Bodenbildung. Ich war nach Analyse der volkswirtschaftlichen Rahmendaten und Stimmungen in verschiedenen Unternehmen von ihrem Turnaround überzeugt und erzielte damit große Erfolge. Es wurde deutlich, dass der Markt sich in einer übertriebenen psychologisch bedingten Abwärtsspirale befunden hatte. Es waren die ersten wirklich großen Erntefrüchte meiner Arbeit. Seitdem verfeinerte ich meine Strategie, insbesondere Methoden der fundamentalen Bewertung von Unternehmen. Meine Spezialität sind dabei sogenannte SmallCaps, also kleinere Unternehmen, die häufig unter dem Radar der großen Banken und Fonds liegen. Kleine Rückschläge gehörten dazu, brachten mich aber insgesamt nie vom erfolgreichen Weg ab, sondern spornen mich bis heute an, meine Strategie im Stockpicking zu verbessern. Auf Wikifolio.com bin ich seit November 2013 aktiv und lasse seitdem auch andere an meinen Erfolgen teilhaben lassen. Mein Doppelanalyse-Wikifolio hat seit seiner Eröffnung in jedem Kalenderjahr besser performt als der DAX. Das seitens meiner Investoren in mich gesetzte Vertrauen ehrt mich und ist gleichzeitig eine große Motivation, die großen bisherigen Erfolge auch in Zukunft fortzusetzen. Wikifolio bietet mir dabei die Infrastruktur, die ich benötige, um Sie, lieber Leser, gemeinsam mit mir Geld ernten zu lassen. Dafür bin ich gerne Ihr Erntehelfer mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Forschungsteilnehmer Treue Anleger