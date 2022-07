Ich bin begeisterter Hypergrowth-Investor, der seit 2018 in den Aktienmarkt investiert. Das Hypergrowth Portfolio entspricht größtenteils (wenige Aktien sind in Deutschland nicht investierbar) meinem privaten Aktienportfolio. Privat investiere ich zu 60% in einen breit gestreuten Welt-ETF, um die Marktrendite abzugreifen und zu 40% in Hypergrowth Aktien, wobei alpha generiert werden soll. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität