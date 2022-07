Finest Hypergrowth Stocks

Investiert wird in die meiner Ansicht nach qualitativ besten Wachstumsaktien. Fokus liegt auf den Fundamentalkennzahlen. Dabei vor allem auf: Umsatzwachstum (ideal >50%) Kundenwachstum Net Retention Rate Wachstum bzw. positive Entwicklung der Profitabilität Aktien werden ausgetauscht, sobald sie die Anforderungen nicht mehr (ausreichend) erfüllen oder es eine bessere Anlagealternative gibt. Alpha soll durch hohes und idealerweise langanhaltendes Wachstum, das so vom Markt nicht eingepreist ist, generiert werden. Es handelt sich um ein konzentriertes Portfolio mit 5 bis 10 qualitativ hochwertigen Hypergrowth-Unternehmen. Nicht investiert wird in Story-Stocks ohne Umsatz oder Turnaround -Stories.