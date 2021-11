FFinvesting

Aktien-Investor mit vielen Jahren Börsenerfahrung. Fokus auf Qualitätsaktien mit langfristigem Anlagehorizont. Die Investment-Strategie der einzelnen wikifolios beruht auf 3 Säulen: 1. Qualität der Unternehmen: Alle Unternehmen, die sich in den einzelnen wikifolios befinden verfügen über einen hohen Burggraben, profitieren von langfristigen Zukunftstrends und weisen eine gute Geschäftsentwicklung sowie eine solide Bilanz auf. 2. Bewertung der Aktien: Neben der Qualität der Unternehmen spielt vor allem die Bewertung (auf Basis vieler verschiedener Bewertungsmethoden) eine zentrale Rolle. Auch wenn die Qualität noch so gut ist, wird nicht in überbewertete Aktien investiert. Der Fokus liegt auf attraktiv bis fair bewertete Qualitätsaktien mit überdurchschnittlichen Renditeerwartungen. 3. Charttechnische Betrachtung: Während die ersten beiden Punkte darüber entscheiden, WAS gekauft wird, bestimmt die Chartanalyse WANN gekauft wird (aber immer als Ergänzung zur Fundamentalanalyse). Dabei werden nicht nur optimale Einstiegspunkte, sondern auch schon im Vorfeld die bestmöglichen Nachkaufzonen ermittelt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre