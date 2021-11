Premium Gaming Aktien

Handelsidee

Gaming ist das mit Abstand größte und lukrativste Segment der Unterhaltungsindustrie. Allein die im Mobile-Gaming-Bereich erzielten Einnahmen übersteigen die der Kino- und Musikindustrie zusammen. Und diese Entwicklung hat sich während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nochmals verstärkt: Während viele Bereiche in der Unterhaltungsindustrie stark unter der Corona-Pandemie gelitten haben erlebte die Gaming-Branche einen regelrechten Boom.



Und auch mit Blick auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte sieht alles danach aus, dass die Gaming-Branche weiter wachsen wird. Dabei handelt es sich um einen stetig steigenden und langfristigen Trend, von dem dieses wikifolio mit gezielten Einzelaktien-Investments profitieren wird. Der Fokus liegt auf die besten Gaming-Unternehmen weltweit, die einen großen (vorzugsweise den gesamten) Anteil der Einnahmen über Gaming erwirtschaften.



Die Investment-Strategie beruht dabei auf 3 Säulen:



1. Qualität des Unternehmens:

Dazu zählt zum einen die Qualität sowie die Beliebtheit der Spiele; und zum anderen die Geschäftsentwicklung, die Höhe der Margen sowie die Bilanz der einzelnen Unternehmen.



2. Bewertung der Aktien:

Neben der Qualität des Unternehmens spielt vor allem die Bewertung (auf Basis vieler verschiedener Bewertungsmethoden) eine zentrale Rolle. Auch wenn die Qualität noch so gut ist, wird nicht in überbewertete Aktien investiert. Der Fokus liegt auf attraktiv bis fair bewertete Qualitätsaktien mit überdurchschnittlichen Renditeerwartungen.



3. Charttechnische Betrachtung:

Während die ersten beiden Punkte darüber entscheiden, WELCHE Gaming-Aktien gekauft werden, bestimmt die Chartanalyse WANN gekauft wird (aber immer als Ergänzung zur Fundamentalanalyse). Dabei werden nicht nur optimale Einstiegspunkte, sondern auch schon im Vorfeld die bestmöglichen Nachkaufzonen ermittelt.



Der Anlagehorizont ist langfristig! mehr anzeigen