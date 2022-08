YourMoneyLetter.com Silver

YourMoneyLetter Silver investiert mit langfristigem Horizont (5 bis 8 Jahre) in ausgewählte ETC bzw. Fonds, welche ihr Kapital vornehmlich in physisches Silber anlegen. Zu einem geringeren Teil wird in Aktien (oder Fonds) einzelner Minen-Gesellschaften investiert, die ihren Schwerpunkt im Gold- und Silberbergbau haben. Auswahlkriterium für die Aktiengesellschaften ist neben einer soliden Bilanz u.a. ein Management, das selbst substantiell am Unternehmen beteiligt ist. Die jeweiligen Investitionen in Silber und Aktien erfolgen im Rahmen eines aktiven, konservativen Einkaufs-Managements.