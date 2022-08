Jochen Sturtzkopf

Seit über 40 Jahren investiere ich mein eigenes Kapital in verschiedene Asset-Klassen: Aktien, Anleihen, Kryptos, Edelmetalle u.a. Anfangs habe ich viel Lehrgeld bezahlen müssen. Die Leidenschaft für die Themen Geldanlage und Spekulation haben mich dazu geführt, Wirtschaftsgeschichte zu studieren. In den vergangenen Jahren ist es mir gelungen, das Lehrgeld in meine finanzielle Unabhängigkeit umzumünzen. Seit über 25 Jahren begleite ich erfolgreich Kunden bei Vermögensaufbau und Vermögenserhalt. Ca. 2 x im Monat veröffentliche ich meine Analysen der Kapitalmärkte in Form eines Newsletters unter der Marke YourMoneyLetter. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre