Gianluca Carolo

Vermögensverwalter Finbou AG

Die Finbou AG ist eine regulierte Schweizer Vermögensverwaltung mit Sitz in Thalwil, Kanton Zürich. Wir sind vor allem bekannt durch unser Investmentprodukt „Thales“, eine firmeneigene, diskretionäre Handelsstrategie im Devisenmarkt. Seit 2017 bieten wir diese in Form von Managed Accounts auch erfolgreich für unsere Kunden an. Das Investmentvehikel „wikifoklio“ betrachten wir als eine sehr effiziente Möglichkeit, unser technisches und fundamentales Know-how abseits vom Währungshandel auch im Aktienmarkt optimal für Anleger umsetzen zu können. Wir blicken gespannt in die Zukunft und laden alle Seitenbesucher herzlich ein, sich unsere wikifolios einmal genauer anzusehen. ENGLISH: Finbou AG is a regulated Swiss asset management company based in Thalwil, Canton of Zurich. We are best known for our investment product "Thales", a proprietary and discretionary trading strategy in the foreign exchange market. Since 2017 we also successfully offer Thales to our clients via managed accounts. We think of "wikifoklios" as a very efficient investment vehicle to optimally implement our technical and fundamental know-how in the stock market in addition to our currency trading. We are looking forward to the future and invite all our profile’s visitors to take a closer look at our wikifolios. mehr anzeigen

