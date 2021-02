Strategienmix Aktien und ETPs

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Heute haben wir einen Teil der Position im Bitcoin ETN mit großem Gewinn geschlossen, um den Depotanteil der Kryptowährung zu reduzieren. Sicherheit geht vor und digitale Währungen sind bekanntlich sehr volatil. ENGLISH Today, we closed part of the position in the Bitcoin ETN with a high profit in order to reduce the cryptocurrency's portfolio share. Safety first and digital currencies are known to be very volatile.