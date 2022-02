FUNDAMENTAL GROWTH VALUE EURO

Handelsidee

Liebe Wikifolio Community,



es wird in diesem Wikifolio die Anlagestrategie (Warren Buffet) verfolgt, kaufe 1$ für 0,5$. Also investiert wird nach einer gründlichen fundamentalen Analyse in unterbewertete Aktien . Die Aktien werden nach vielen verschiedenen Kriterien selektiert. Geprüft werden folgende Punkte: Die Marktkapitalisierung in Verhältnis mit der Umsatz/Gewinnentwicklung, Bilanz, Cash Flow, Aufstellung des Unternehmens in der gesamten Branche, der Marktanteil, die Produkte gegenüber der Konkurrenz. Wie haben sich ähnliche Unternehmen in der Vergangenheit entwickelt ? Es werden im Schnitt 10 verschiedene Aktien gehalten. Mein wichtigster Instrument ist meine langjährige Erfahrung in der Börse. Alles wird unter die Lupe genommen. Das Ziel sind Aktien zu finden die langfristig das Potenzial haben sich mindestens zu verdoppeln. Wie Warren Buffet es sagte, ich investiere keine 10 Minuten in einem Unternehmen wo ich nicht gedenke mindestens für 10 Jahre zu investieren . Ich würde mich freuen wenn du dich auf die Reise zum Erfolg mir anschließen würdest. mehr anzeigen