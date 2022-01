Hiziali Sönmez

Bin seit Ende 2000 in der Börse aktiv mit großen Erfolg tätig. versuche unterbewertete Aktien zu finden. Erst nach tiefer Recherche kaufe ich die Aktie. Wichtig ist dabei der Wert des Unternehmens in den meisten fällen günstiger Marktkapitalisierung ist. Schaue mir dafür die Zahlen (G&V, Billanz, Cash Flow) des Unternehmens an. Aber auch nicht ausschließlich. Meine lange Erfahrung mit Aktien prägt meine Entscheidung zum grössten Teil mit. Ich habe Unternehmen wie APPLE, NVIDIA, TESLA, AKAMAI vor ihren Hype entdeckt und investiert. Leider aber meistens zu früh ausgestiegen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre