Frank Gärtner

In meinem Blog "naiv - nachhaltig investieren" ( https://naiv.news ) bringe ich meine unterschiedlichen Erfahrungen und Interessen aus den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit, Börse und Menschen zusammen und berichte dort über nachhaltige Lebensweise und insbesondere nachhaltige Formen des Investierens. Dabei lege ich einen besonderen Fokus auf Firmen, die im Bereich Umwelt- und Klimaschutz tätig sind, oder anderweitig einen positiven Beitrag leisten, also auch vereinzelte Medizin- und Technikunternehmen. Als Ergänzung zum Blog möchte ich Euch hier meine bevorzugten Investments vorstellen: Anregungen und erste Analysen zu den investierten Unternehmen erhalte ich aus diversen Podcasts, Blogs, Newslettern und sonstigen Publikationen, welche ich auch in meinem Blog vorstelle. Nach weiterer tiefergehender Analyse entscheide ich mich dann für oder gegen ein Investment in das jeweilige Unternehmen. Neben meinem Job als IT-Berater verbringe ich somit einen Großteil meiner Freizeit rund um Börse, Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Rechtlicher Hinweis: In den im Wikifolio enthaltenen Positionen bin ich meist auch selbst privat investiert. Ich übernehme jedoch keine Verantwortung für Verluste oder sonstige Konsequenzen, welche durch Investitionen in von mir empfohlene Titel entstehen. Dieses Angebot stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.