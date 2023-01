naiv - nachhaltig investieren

Investition in nachhaltig orientierte Firmen gemäß meinem Blog: https://naiv.news - vorranging im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, aber auch vereinzelte Health- und Techtitel. Jedes einzelne Investment wird neben den klassischen Kriterien stark auf seine inhaltliche Ausrichtung hin beurteilt: Welchen Beitrag leistet das Unternehmen mit seinen Produkten und/oder Dienstleistungen für die Umwelt und die Menschheit. Anregungen und erste Analysen zu den investierten Unternehmen erhalte ich aus diversen Podcasts, Blogs, Newslettern und sonstigen Publikationen, welche ich auch in meinem Blog vorstelle. Nach weiterer tiefergehender Analyse entscheide ich mich dann für oder gegen ein Investment in das jeweilige Unternehmen. Insbesondere die jüngere Vergangenheit seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat durch den Wandel zu erneuerbaren Energien bewiesen, dass Investitionen in derartige Firmen eine mindestens vergleichbare Rendite zu anderen Firmen aufweisen können. Um das Risiko zu begrenzen, wird auch hier auf Diversifikation geachtet: Es wird in Firmen aus verschiedenen Branchen sowie aus unterschiedlichen Ländern und sogar Kontinenten investiert, um nicht einzelnen Trends ausgeliefert zu sein. Dabei bevorzuge ich kleinere Firmen, die unter der breiten Anlegerschaft noch nicht so bekannt sind und wo das einzelne Investment einen größeren Impact bewegt. Es wird lediglich in Aktien investiert, da existierende Fonds und ETFs das Thema „Nachhaltigkeit“ in der Regel sehr breit fassen und sich somit auch schon mal Ölkonzerne oder Rüstungskonzerne darin befinden, solange deren Zahlen transparent und die Mitarbeiterleistungen sozial erscheinen. Ebenso werden keine Hebelprodukte eingesetzt, da diese in meinen Augen ein unfaires Wetten auf die Entwicklung der investierten Firmen bedeuten. Die Investition in Unternehmen soll gemäß dem Ziel der Nachhaltigkeit mittel- bis langfristig erfolgen.