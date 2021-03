Grow Earlobes is a partnership between industrial engineer Cornelius Schmitt and machine learning specialist Ole Kroeger. Cornelius Schmitt started investing at a young age. The more he got acquainted with the topic, the more he fell in love with value investing and financial statement analysis. Ole Kroeger is fascinated by maths, programming and data. He loves making things faster and regularly competes in machine learning challenges. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre