Kristof Marx

Seit ungefähr 20 Jahren beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit Aktien. Anfangs war ich von der Fundamentalanalyse überzeugt, erst später konnte ich mich für Chartanalyse begeistern. Meine Maxime: Was heute gut ist, ist auch morgen gut. Und wird wahrscheinlich auch übermorgen gut sein. Natürlich kann man auch versuchen, Turnaround Kandidaten aufzuspüren oder ganz andere Ansätze versuchen. An der Börse gibt es aber niemals Sicherheit, sondern mmer nur Wahrscheinlichkeiten auf einen Gewinn. Und genau diese sind meines Erachtens bei einem langfristigen Trendfolge Ansatz am größten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre