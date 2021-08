Levermann to the Sun

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll die Levermann Strategie in ihren Grundzügen angewendet werden. Dabei sollen kleine Unternehmen punktemäßig genauso behandelt werden wie große.

Ergänzend dazu soll die Charttechnik insofern hinzugezogen werden, als dass Werte mit einem langfristig negativen Chartbild ausgeschlossen werden.

Das Portfolio soll 10 bis 20 Werte umfassen, einzelne Werte sollen grundsätzlich nicht mehr als 10%, in Ausnahmefällen 15% ausmachen.

Es ist eine wöchentliche Überprüfung vorgesehen. Umschichtungen können dabei auch dann erfolgen, wenn ein Wert nicht unter die 2 Punkte Marke fällt, ein anderer Wert für aussichtsreicher erachtet wird.