instantinvest

Wie bin ich zum Handeln gekommen? Ich bin seit 2008 an der Börse aktiv. Habe damals einen Money & Banking Kurs in den USA an meiner Uni belegt und am zweiten Tag ging Lehman brothers pleite. Habe also gleich Aufs und Abs miterlebt, sowie die massive Ausweitung der Geldmengen durch die Notenbanken. Erfahrung Ich fing damals mit Flatex an. Meine ersten Aktien waren die Cemmerzbank sowie RWE & E.ON, RWE & E.ON plus dadurch auch Uniper halte ich immer noch. 2013 bin ich in den Kryptomarkt eingestiegen. Auch hier bin ich an einigen Märkten aktiv. Aktuell besitze ich 4 private Depots (Comdirect, Flatex, DEGIRO & Traderepublic) mit einem Bunten Mix aus Value Titeln, Dividendentiteln aber auch Wachstumsaktien. Entsprechend sowohl ETFs und Sparpläne auf Einzeltitel, als auch regelmäßige Einzelanlagen. Mein Anlagehorizont ist dabei meist mittelfristig bis langfristig und eher ausgewogen. Einzelne kurzfristige spekulative Positionen gibt es zwar auch, aber diese würde ich nicht in einem Wikifolio abbilden. Trading Erfolge: Meine Portfolios waren auch vor den 2020er Gewinnen bereits im Plus Meine Einschätzung zur aktuellen Marktlage: Der Markt befindet sich seit längerem, durchbrochen durch das Corona-Tief im März 2020 in einer grundsätzlich euphorischen Marktphase. Viele glauben, dass es 2020 noch gute Einstiegsmöglichkeiten geben wird, ggf. durch steigende Inflation und entsprechende Zinsen auf Anleihen, der große Crash wird aber wohl auch ob der expansiven Notenbankpolitik ausbleiben. Aber: Hey, kann ich oder irgendwer anderes den Markt vorhersehen = nein. Man kann sich also entweder an den teils vorhandenen spekulativen Exzessen beteiligen, was ja bei Tesla, Bitcoin & oder auch Wallstreetbets teils auch erfolgreich sein kann. Oder aber man schaut auf die Teile des Marktes, wo noch Wert / Value drin ist. Da gehören Reits - wenn auch teils durch Corona gebeutelt - sowie vor allem auch Einzeltitel anderer Branchen (Energie, Industrie, Gesundheit & Labor, Tech? etc,) dazu. Wieviel Zeit stecke ich in die Idee: Ich informiere mich täglich ca. 2-5 Stunden über das Börsengeschehen, Kryptos und Aktien. Die Strategie monatlicher Dividenden mit Fokus auf Reits (Immobilienaktien) ist allerdings grundsätzlich eher solide und langfristig gewählt, sodass ich zwar reagieren kann wenn notwendig, aber nicht täglich Änderungen durchführen werde. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre