Ich bin seit vielen Jahrzehnten am Kapitalmarkt aktiv. Diese langjährige Erfahrung hat mich vieles gelehrt. Insbesondere, das ich weiß, was ich alles nicht weiß. Stock Picking, Market Timing - das maße ich mir gar nicht an, hier cleverer zu sein als die Profis. Was aber für mich funktioniert hat die letzten Jahrzehnte: die Grobausrichtung auf Sektoren, die ich etwas einschätzen kann. Und dann stoisches buy & hold. Genau so ist auch mein wikifolio gestrickt: beim meiner Ansicht nach überragenden Thema der nächsten Jahre, KI, auf die Biggest Player setzen - eben die Magnificant 7. KISS. Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ich bin hier auch persönlich investiert, und kann diese Positionen jederzeit verändern. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre