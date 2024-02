The Magnificent 7 ... oder 8

Die AI Lawine kommt ins Rollen. Aber sowas von. Und hier gilt: Size matters - the winners take it all. In diesem wikifolio gehen wir davon aus, dass AI die wirklich ganz große Nummer wird. Nicht wie Wasserstoff oder Fusionsreaktor und so in fernen Dekaden. Nope - das passiert hier & jetzt! Wahnsinnige Rechnerkapazitäten, irrsinnige Zahl an Live Trainings durch Milliarden Userkontakte. Das schaffen nur ganz Wenige - eben die Magnificent 7. Natürlich eh schon gehyped ohne Ende, mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung, die ganze Volkswirtschaften toppt. Nichtsdestotrotz: wenn AI in den nächsten wenigen Jahren wirklich wie von uns antizipiert fast ALLES durchdringen und disruptieren wird: dann werden auch die Unternehmenswerte der dort führenden Firmen weiter exponential steigen. Die Handelsidee ist simpel: dieses wikifolio wird in genau diese mag7 investieren. In Anerkenntnis der Einschätzung, dass wir keine valide Prognose abgeben können, wer von diesen sieben die Nase vorn haben wird: werden wir alle Werte in diesem wikifolio zum Start gleichgewichten. Rebalancing passiert erst, wenn ein Wert mehr als 50% über Gleichgewichtung gestiegen ist. Damit soll den Top Performern ein bisschen Entfaltungsraum geschaffen werden. Warum 7 ... oder 8? Eigentlich soll hier ja gerade kein aktives Stock Picking betrieben werden. Allerdings: wenn sich ein neuer Player unserer Ansicht nach ganz klar für diese exklusive Liga empfiehlt, erlauben wir uns, einen weiteren Titel aufzunehmen. Aber nur dann. Warum in dieses wikifolio investieren? Damit du ohne Aufwand in genau diesen sieben Werten maximal investiert bist -zu überschaubaren Kosten. Statt Nasdaq Giesskanne also exakt in diesen Werten fett investiert sein, ohne sich drum kümmern zu müssen. Ob die Rechnung aufgeht, sehen wir in paar Jahren. Das sollte auch dein Anlagehorizont sein. Damit man zwischenzeitliche Einbrüche auch aussitzen kann. Wenn du auch an diese Story glaubst: bitte einsteigen.