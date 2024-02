Seit 1999 beschäftige ich mich mit der Börse und habe aus einer Abfindung gleich mit dem S&P500-Mini-Future versucht eine Handelsidee umzusetzen. Leider habe ich den Handel abgebrochen, weil der Hebel viel zu hoch war. Das Konto hatte ich nicht "geplättet". In ca. 2004 bis 2007 hatte ich im Forexhandel es geschafft ein Konto in einem Jahr zu verdoppeln. Aber zu viel Ablenkung und Stress zwang mich, den Handel auch hier zu unterbrechen. Ich hatte erkannt, dass Buy and hold in ETFs, die weltweit in Aktien anlegen die bessere Wahl ist und für Anleger die bessere Wahl ist neben Immobilien. Bankguthaben, Lebensversicherungen, Riester, Sparbuch machen für mich keinen Sinn, weil die Inflation zu hoch ist. In einem sehr guten Fachbuch hab ich gelesen, dass in den letzten 93 Jahren der S&P500 eine Durchschnittsjahresrendite inflationsbereinigt von 6% erzeugt hat. Der Maximale Zeitraum ohne Rendite lag bei 20 Jahren. Also als Langfristanlage so gerade noch akzeptabel, wenn man mehr als 40 Jahre anspart. Mein Ziel ist, den S&P500 durch Saisonale Effekte und einfache technische Analysen, auf die die Profi-Anlegen wie Banken usw. achten zu schlagen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre