SP500MittelfristSaisonal

Es wird nur auf steigende Kurse des S&P500 gesetzt mit ETF: IE00B5BMR087 iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) Thesaurierend mit größtem Anlagevolumen. Am 5. Handelstag in einem neuen Kalenderjahr wird eine Position eröffnet, wenn - bei ungeraden Kalenderjahreszahlen entweder der Kurz-vor-Handelsende-Tagesschlusskurs (10 Minuten vor Handelsschluss) über dem Vorjahresschlusskurs liegt oder über dem 200-Tage-Durchschnitt (EMA). - bei geraden Kalenderjahreszahlen sowohl der Kurz-vor-Handelsende-Tagesschlusskurs über dem Vorjahresschlusskurs liegt als auch über dem 200-Tage-Durchschnitt (EMA). Die Position wird geschlossen - bei ungeraden Kalenderjahreszahlen, wenn der Kurz-vor-Handelsende-Tagesschlusskurs sowohl unter dem Vorjahresschlusskurs als auch unter dem 200-Tage-Durchschnitt (EMA) schließt. Eine Wiedereinstieg erfolgt, wenn der zuvor positionsschließend, auslösende Level durch eine aussagekräftige Tageskerze überstiegen wurde. Einstieg 10 Minuten vor Handelsschluss. Der Stop-Loss wird dann an die Chartsituation angepasst, um ein mehrfach auslösendes Einstiegssignal in kurzer Zeit weitgehend zu vermeiden. - bei geraden Kalenderjahreszahlen, wenn der Kurz-vor-Handelsende-Tagesschlusskurs entweder unter dem Vorjahresschlusskurs oder unter dem 200-Tage-Durchschnitt (EMA) schließt. Eine Wiedereinstieg erfolgt, wenn sowohl der Vorjahresschlusskurs als auch die 200-Tage-Durchschnitt (EMA) durch eine aussagekräftige Tageskerze überstiegen wurde. Einstieg 10 Minuten vor Handelsschluss. Der Stop-Loss wird dann an die Chartsituation angepasst, um ein mehrfach auslösendes Einstiegssignal in kurzer Zeit weitgehend zu vermeiden. 10 Minuten vor Handelsschluss am letzten Börsentag des Kalenderjahres wird immer die Position geschlossen. Diese Strategie ist auch für Aktienfondsanleger geeignet. Fragen Sie hierzu Ihren steuerlichen Berater. Dies macht jedoch dann Sinn, wenn die Performance-Entwicklung ähnlich verläuft wie der S&P 500.