InvestmentPower

Ich beschäftige mich jetzt nun schon seit fast zwei Jahrzehnten mit dem Finanzmarkt und habe vor rund 17 Jahren den Aktienmarkt für mich entdeckt. Grundsätzlich investiere ich nur in steigende Märkte, da ich mich nur mit guten Unternehmen identifizieren kann. Mein erstes Depot habe ich im Jahr 2005 aufgelegt, mein großen Durchbruch hatte ich kurz nach der Bankenpleite 2008, in den 17 Jahren konnte ich im Schnitt rund 45% Rendite erwirtschaften. Ende 2016 beschloss ich mich auch mit dem Krypto-Markt auseinander zusetzen, als ich merkte was für ein Potenzial dahinter steckte investierte ich auch dort und bin nun erfolgreich seit 2017 dabei. Meine Anlagen schaue ich mir täglich an und lese auch die meisten einschlägigen Finanzzeitschriften um immer "up-to-date" zu bleiben. Nun habe ich mich dazu entschlossen mein Wissen mit euch zu Teilen, so das wir gemeinsam davon Profitieren können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre