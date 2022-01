Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Hallo ich hoffe Ihr hattet alle ein guten Start in das Jahr 2022, mit dem ( Trendfolge-Strategie TS ) möchte ich, all die, ansprechen, die im Jahr 2022 Positiv nach vorne schauen möchten. Ich bin sehr zuversichtlich, das dies, mal wieder, ein sehr gutes Jahr wird. Ich habe den Markt sehr sorgfältig analysiert und mich dazu entschlossen, genau jetzt in dieser Marktphase, die ausgewählten Aktien, begleitet von Optionsscheine, zu Kaufen. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt sind das alles keine Unbekannten Namen in denen wir Investiert sind, wenn ihr die Charts jeweils betrachtet, können sie alle Langfristig positive zahlen aufweisen, mit Ausnahme von About You Holding AG die sind 2021 erst an die Börse, hier bin ich aber auch sehr zuversichtlich das sie langfristig steigen werden. Was man hier natürlich noch genau sehen kann, wenn man die Charts genauer betrachtet, das wir uns in einer sehr starken Korrektur befinden, an der Börse der Ideale Zeitpunkt um zu Kaufen, genau wie wir es hier gemacht haben. Ich überprüfe den Markt täglich und es werden in der nächsten Zeit noch einige Aktien und Optionsscheine dazu kommen, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Mit freundlichen Grüßen, InvestmentPower