Hallo liebe Community, über die Jahre habe ich viele verschiedene Arten ausprobiert, um mein sauer verdientes Geld gewinnbringend anzulegen: Dividendenstrategie, Investmendfonds, Trading, etc. Keine dieser Strategien hat mich zufriedengestellt, und ich habe dabei so ziemlich jeden Anfängerfehler gemacht: Im Crash aus Angst verkauft. Aktien nur nach Höhe der Dividendenrendite ausgewählt. In trendy Hot-Stocks investiert und dann dabei zugesehen wie die Blase platzte. Aus jedem Fehler habe ich gelernt und daraus meine eigene, funktionierende und zuverlässige Strategie entwickelt. An den Gewinnen meiner Strategie möchte ich nun andere Kleinanleger und die Wikifolio-Community teilhaben lassen. Ich investiere seit ca. 10 Jahren in Aktien. Mein akademischer Background ist ein abgeschlossenes Masterstudium im Fach Statistik. Seit Abschluss des Studiums arbeite ich als Statistiker & Berater. Danke & viele Grüße mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre