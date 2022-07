Best Growth Stocks USA

Das Wikifolio strebt an, die besten US-amerikanischen Wachstumsaktien zu finden und langfristig zu halten. Die Aktien werden nach den folgenden Kriterien ausgewählt: - Langfristiges Umsatzwachstum - Langfristiges EPS-Wachstum - Langfristiges Kursmomentum - Vernünftige Bewertung - "White Space", d.h. Potenzial für weiteres zukünftiges Wachstum - "Moat", d.h. Eintrittsbarrieren gegenüber Konkurrenten Ausgeschlossen werden: - Value-Aktien die ihre Wachstumsmöglichkeiten ausgeschöpft haben - Overhypte, angesagte, unprofitable und überteuerte Wachstumsaktien Die Aktien stammen größtenteils aus dem Technologie-Sektor. Eine geeignete Benchmark für die Performance ist somit der NASDAQ 100. In der Regel werden die Aktien nach dem Kauf mehrere Jahre lang gehalten, wobei gelegentlich Rebalancings vorgenommen werden. Die Anlagestrategie basiert auf meinen eigenen Erfahrungen und ist neben weiteren Einflüssen angelehnt an den Investmentstil von Peter Lynch, also "Growth at a reasonable price".