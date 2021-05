komercisto

Wirtschaft, Finanzwesen und Börse sind meine Hobbys. Seit den 80er Jahren verfolge ich das Geschehen an den Börsen, als die Telebörse noch im Rahmen des Mittagsprogramms eines Privatsenders für eine kleine Gruppe Interessierter ausgestrahlt wurde und man aktuelle Kurse über Bildschirmtext abrufen musste. Heute sind dank Internet und anderer digitaler Technologien die Informationen und Möglichkeiten wesentlich vielfältiger, schneller und aktueller, was die Beschäftigung mit der Börse und das Handeln vereinfacht, spannender und interessanter macht. Dieses Wikifolio ist ein "Hobby-Projekt", bei dem versucht wird, mit den Möglichkeiten eines nicht professionellen Ansatzes, in Anbetracht der unzähligen Risiken und Chancen, die sich täglich aufs Neue ergeben, zu bestehen und eine Rendite zu erwirtschaften. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre