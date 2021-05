Handelsidee

Dieses Depot ist ein Hobbyprojekt und wird nicht professionell betreut.



Es ist spekulativ ausgerichtet, was sich in der Auswahl und Anzahl der Werte ausdrückt (wenige Werte, geringe Diversifikation). Es können Aktien und Hebelprodukte gehandelt werden.



Der Depotanteil einzelner Werte ist nicht begrenzt und die Haltedauer unterliegt keinen Vorgaben. Es sind kurzfristige Aktionen innerhalb eines Tages und langfristige Engagements über Jahre hinweg möglich.



Neben dem klassischen Engagement in Werte mit vielversprechenden Zukunftsaussichten, liegt der Fokus auf Werten, bei denen es durch außergewöhnliche Ereignisse oder Rahmenbedingungen zu temporären Über- oder Unterbewertungen kommt, es jedoch Chancen für eine gegenläufige Bewegung gibt. Diese Ereignisse können unternehmens- oder branchenspezifisch, national oder global sein.



Charttechnik und andere technische Analysen spielen eine untergeordnete Rolle.

Fundamentale Daten werden berücksichtigt, stellen jedoch keine alleinige oder ausschlaggebende Entscheidungsgrundlage dar. mehr anzeigen