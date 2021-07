Lars Wissler

Abschwünge und verpasste Chancen sind schmerzhaft, besonders wenn jede Nachricht etwas anderes schreibt, vom großen Crash und dem verpassten Überflieger, von der niedrigsten Bewertung oder der völligen Überbewertung. Aber selten, ob diese Theorien überhaupt Hand und Fuß haben. Und noch seltener, dass es gar nicht darum geht die 3000% Aktie zu erwischen, sondern um Konstanz und ruhige Entscheidungen im Rahmen einer durchdachten Strategie. Hier bei Leeway gehen wir auch von Theorien als Startpunkt aus. Und dann testen wir sie, nicht in zwei oder drei Fällen, sondern in Hunderten. Nichts was Sie hier finden, wurde an weniger als einigen Dutzend Beispielen verifiziert. Wir haben viele Theorien modelliert und getestet, die Meisten haben keinen Vorteil verschafft. Die Strategien und Ergebnisse die wir hier präsentieren sind die Anderen, die die erfolgreich waren. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität