Ich bin seit einigen Jahren erfolgreich an der Börse aktiv und interessiere mich vor allem für die wachstumsstarken Bereiche Tech (Software/ Hardware) und Small & Medium Caps. Diese sollen in etwa 50% meines Depots ausmachen. Die restlichen 50% bestehen aus perspektivreichen Value Champions. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität