Handelsidee

Das Weltfolio kombiniert Titel aus den Bereichen Value und Growth und ergänzt diese mit aussichtsreichen Werten, die noch unter dem Radar der meisten Investoren fliegen.



Das Weltfolio investiert zur Hälfte in wachstumsstarke Branchen, bevorzugt in Small & Mid Caps. Die zweite Hälfte besteht aus perspektivreichen Value Champions. Die Haltedauer ist mittel- bis langfristig.



Zur Risikobegrenzung wird das Portfolio aktiv gemanagt. Außerdem haben Neuaufnahmen immer einen Portfolioanteil von <3%, bei >10% Portfolioanteil eines Titels wird dieser ausbalanciert. mehr anzeigen