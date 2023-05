Luke Winckelmannn

Dr. L.A. Winckelmann, MBA Promotion in Theoretischer Physik, Master of Business Administration (TiasNIMAS) mit Schwerpunkt in Financial Management Ich schätze die aktuelle Marktlage volatil ein. Die Risiken nehmen aktuell zu. Bei einem weiteren Zerwürfnis zwischen Yellen und Trump könnte es zu einer abrupten Zinserhöhung kommen, die sich negativ auf die Marktsituation auswirkt. Auch könnte es zu einer politischen Instabilität in Washington kommen. Das politische Klima in Europa ist als unsicher einzustufen. Ein Auseinanderdriften der Regierungen von Deutschland und Frankreich könnte für weitere Risiken in Europa sorgen. Kurzfristig Stabilisierend wirkt sich hier die einhellige Meinung zur Trumpfadministration aus. Auf lange Sicht wirkt sich dieser Ablenkungseffekt eher negativ aus, da dringend notwendige Massnahmen zur Stabilisierung in Europa nicht angegangen werden. Investitionen in den Deutschen und Europäischen Markt schätze ich aktuell als riskant ein. Ich investiere wenige Stunden pro Woche in das Management meiner Portfolios. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre