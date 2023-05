Die Handelsidee für dieses Portfolio basiert auf der Annahme, dass künstliche Intelligenz (KI) in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle in verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen spielen wird. Die Unternehmen in diesem Portfolio sind führend in ihren jeweiligen KI-Bereichen und weisen ein hohes Wachstumspotenzial auf. Ziel ist es, durch eine diversifizierte Auswahl an Aktien aus unterschiedlichen KI-Segmenten von diesem Wachstum zu profitieren. Das KI-Fokus Aktienportfolio besteht aus vier Kategorien: -Big Tech-Unternehmen -Spezialisierte KI-Unternehmen -KI-Anwendungen in verschiedenen Branchen -KI-Hardwarehersteller Die Gewichtung der Aktien in diesem Portfolio basiert auf ihrer jeweiligen Marktposition, ihrem Wachstumspotenzial und ihrer Bedeutung innerhalb der KI-Branche. Die Aktienauswahl wird regelmäßig überprüft und angepasst, um Veränderungen im Markt und der Technologieentwicklung Rechnung zu tragen. Ziel dieses Portfolios ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und gleichzeitig das Risiko durch Diversifikation zu minimieren. Anleger sollten beachten, dass dieses Portfolio auf Wachstum ausgerichtet ist und daher möglicherweise höheren Schwankungen unterliegen kann als ein konservativeres Portfolio.