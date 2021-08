Zlatimir Stanic

Die Leidenschaft für Finanzmärkte ist aus meinem Interesse an Volkswirtschaft und Unternehmertum entstanden. Die Finanzmärkte bieten mir die Möglichkeit in erfolgreiche Geschäftsmodelle zu investieren und laufend Neues über die Welt des Unternehmertums und Volkswirtschaft zu lernen. Als langjähriger Mitarbeiter im Trading & Treasury einer Privatbank, habe ich täglich die Nähe zum Markt. In meiner Position als Teamleiter des Valuation Team einer Privatbank, befasse ich mich täglich mit Bewertungen von verschiedenen Finanzinstrumenten von Aktien, Obligationen und Zinsprodukten bis zu Derivaten, Hedge Funds oder Private Equity. Von der Ausbildung verfüge ich über einen Universitätsabschluss in International Management in St Gallen und Bathurst sowie im Bereich von Alternative Anlagen über die CAIA Designation. Meine persönlichen und beruflichen Interessen sind Ökonomie, die Finanzmärkte und Disruptive Technologien, wie bspw. Blockchain, weshalb ich jede freie Minute darüber lese und mich über die neuesten Entwicklungen informiere. mehr anzeigen

