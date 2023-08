Maxim Jochim

Ich handle privat mit Aktien seit 2007 und natürlich hatte und habe ich mehrere erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Musterdepots am laufen, um verschiedene Strategien zu testen. Wikifolio ist ein fantastisches Konzept, um die eigenen Ideen mit der Welt zu teilen und die Ideen der anderen kennenzulernen. Es ärgert mich, dass ich nicht schon früher hierher gefunden habe. Ich habe ein Pool an Aktien, die ich anhand von mehreren objektiven und subjektiven Kriterien ausgesucht habe. Mit diesen Werten handle ich semi-aktiv in meinem echten Depot. Auf Wikifolio.com habe ich vor unterschiedliche passive Strategien mit mehreren Musterdepots zu testen, wobei ich Aktien aus meinem Pool aussuche. In meinem Pool gibt es alle möglichen Aktien aus allen möglichen Sektoren und Ländern. Was sie vereint ist der zweistellige Umsatzwachstum. Meine Interpretation ist folgende: Wenn ein Unternehmen sein Umsatz mehrere Jahre hintereinander zweistellig steigern kann, dann ist entweder das Unternehmen in einem stark wachsenden Markt oder das Unternehmen gewinnt aggressiv Marktanteile in einem etablierten Markt. Das deutet auf den s.g. Burggraben (moat) hin, von dem Warren Buffet so oft gesprochen hat. mehr anzeigen

