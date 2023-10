MrPraezeis

Seit 2017 betreibe ich mein privates Depot und habe seitdem ein eigenes (inzwischen recht komplexes) Scoring-System entwickelt, mit dem ich dieses erfolgreich verwalte. Darin eingeflossen sind Erfahrungen mit Aktien aus so ziemlich allen Sektoren, Erfahrungen mit der Psychologie der Märkte - insbesondere während der Coronakrise oder dem Wirecard-Skandal - sowie mein Wissen über die fundamentale Analyse von Unternehmen. Ich denke nicht, dass ich der beste Trader unter der Sonne bin, sofern es den gibt, und auch ich habe keine Glaskugel - sich dies immer wieder klarzumachen, halte ich für essenziell und gesund. Ich teile die Ansicht, dass der Börsenkurs eines Unternehmens langfristig durch dessen fundamentalen Wert bestimmt wird und man in der Lage sein muss, irrationale Marktreaktionen auszublenden bzw. auszuhalten, um nicht in Euphorie oder Resignation zu verfallen. Ich halte es für wichtig, eine feste Strategie zu verfolgen und diese kühl und diszipliniert umzusetzen, sich Fehler einzugestehen und jene in die eigene Denkweise konstruktiv einfließen zu lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre