We are two master's students of International Finance (M.Sc.) who participate in a workshop on portfolio management and equity analysis. So far, our trading experience is a rather passive investment strategy, where we invested privately into long-term and fewer risk securities. Our Year-to-Date return is currently at 11,18%. During our study period and participation in the workshop at the university, we spend approx. 3.5 hours a week. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre