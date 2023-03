Marco Jansen

Vermögensverwalter Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung

UNSERE UNABHÄNGIGKEIT FÜR IHRE INDIVIDUALITÄT. Seit fast 20 Jahren übernimmt unser Team in Kleve am Niederrhein die Verantwortung, die angesparten Vermögen unserer Mandantschaft zu optimieren und zu verwalten. UNSERE EXPERTISE FÜR IHREN ERTRAG. Die Finanzwelt wird zunehmend komplexer und schnelllebiger. Die Medien verunsichern Anleger mit ihrer Flut von Informationen und Schlagzeilen. Das Börsengeschehen wird vorwiegend von Software und Algorithmen bestimmt – der Faktor „Mensch“ tritt in den Hintergrund. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Klarheit für unsere Mandanten zu schaffen und für unterschiedliche Risikogruppen eigene Lösungen zu entwickeln. mehr anzeigen