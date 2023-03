Als Benelux wird die Wirtschaftsregion Belgien, Niederlande und Luxemburg bezeichnet. Das Wikifolio BeNeLux Select investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen, die entweder in einem der drei Länder Ihren Hauptsitz haben oder aber an den Börsen in Brüssel bzw. Amsterdam notiert sind. Die Allokation erfolgt in der Regel als Ergebnis eines fundamental-analytischen Top-Down-Ansatzes mit langfristiger Ausrichtung, dennoch könnten auch aktuelle Nachrichten und politische Entscheidungen Trigger für Investments mit eher kurzfristigem Anlagehorizont sein.