Hüseyin Mete

Erfahrung: Seit dem Jahr 2008 Erfahrung mit Handel der Anlageklassen: Aktien, Hebelprodukte, Renten und Rohstoffe. Mit Beginn meiner Ausbildung in der Finanzbranche im Jahr 2008, hatte ich bereits meine erste Aktie in der Krise im Jahr 2008 gekauft und habe habe die positive Erfahrung gemacht gerade in einer weltweiten Krise, die Chance zu ergreifen und zu investieren. Durch mein Hochschulstudium die Fähigkeiten der Kennzahlenanalyse und die Bewertung von Bilanzen der Unternehmen erlangt. Diese Kompetenzen kombiniere ich seit Jahren mit meiner aktiven Recherche und der Chartanalyse. Für die Umsetzung meiner Handelsidee wende ich täglich eine Stunde meiner Lebenszeit auf um schließlich meine Performance weiterhin zu steigern. Es hat mir immer sehr viel Freude gemacht meine positiven Erfahrungen mit anderen zu teilen und diese Eigenschaft hat mich schließlich auch zur Wikifolio geführt. Es ist für mich eine Art Erfüllung mein Erfolg auch mit anderen zu teilen. Die Wertpapiere die in den jeweiligen wikifolios gehandelt werden, werden schließlich auf Basis meiner Recherchen, durch meine persönliche und subjektive Meinung nach besten Wissen und Gewissen ausgewählt. Achtung! Börsenhandel beinhalten Risiken, die unteranderem zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können! Seien Sie sich dem bewusst! Eine Haftung für zukünftige entstandene Vermögensverluste wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Angabe gemäß der Lizenzvereinbarungen zur Veröffentlichungen von Musterdepots auf wikifolio.com: "Sollte der Lizenzgeber Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handeln oder beabsichtigen zu handeln, hat er dies gegenüber der Gesellschaft unverzüglich bekanntzugeben und auf wikifolio.com zu veröffentlichen." Das mache ich hiermit! Viele der hier investierten Titel halte ich persönlich in meinem privaten Aktiendepot oder beabsichtige diese in Zukunft zu kaufen. Den Lizenzvereinbarungen habe ich hiermit entsprochen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre