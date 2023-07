Global Megatrend Trading

Investiert wird weltweit und strategisch in die größten Megatrend Unternehmen. Für die Investitionen werden Kennzahlenanalysen, Chartanalysen, Zukunftsaussichten und Wachstumsprognosen herangezogen. Die Werte werden je nach dem aktuellen Trend gehalten. Die erforderlichen Informationen werden durch eigene Recherchen gewonnen. Dabei werden verschiedene Quellen, die Unternehmensbilanzen und die aktuellen Unternehmensnachrichten für die Bewertung herangezogen. Die Wertpapiere die in den jeweiligen wikifolios gehandelt werden, werden schließlich auf Basis meiner Recherchen, durch meine persönliche und subjektive Meinung nach besten Wissen und Gewissen ausgewählt. Achtung! Börsenhandel beinhalten Risiken, die unteranderem zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können! Seien Sie sich dem bewusst! Eine Haftung für zukünftige entstandene Vermögensverluste wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Angabe gemäß der Lizenzvereinbarungen zur Veröffentlichungen von Musterdepots auf wikifolio.com: "Sollte der Lizenzgeber Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handeln oder beabsichtigen zu handeln, hat er dies gegenüber der Gesellschaft unverzüglich bekanntzugeben und auf wikifolio.com zu veröffentlichen." Das mache ich hiermit! Viele der hier investierten Titel halte ich persönlich in meinem privaten Aktiendepot oder beabsichtige diese in Zukunft zu kaufen. Den Lizenzvereinbarungen habe ich hiermit entsprochen.