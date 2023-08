All investments shown here have taken place in a similar form in my own portfolio. I more or less inform myself with investing, but am very convinced of some companies, which also represent the largest positions in my portfolio. I mostly invest in individual stocks. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre