Rente durch private Anlagen

Dieses Portfolio dient der langfristigen Vermögenssicherung. Anlageentscheidungen haben das Ziel, mindestens 5 Jahre durchgesetzt zu werden. Sie werden viele unterschiedliche Titel finden, denn das Motto des Wikifolios heißt: Diversifikation. Wichtige Kriterien für Aktien in diesem Portfolio werden sein: - Konstante Umsatz- und Gewinnsteigerungen - (bei Dividendentiteln) Konstante Dividendenerhöhungen - Gibt es bereits andere Titel der Branche im Portfolio? - Gibt es bereits andere Titel des Landes im Portfolio? - Wie zukunftssicher ist das Geschäftsmodell? (diese Einschätzung geschieht nach subjektiven Kriterien und kann von der Meinung anderer abweichen) - Wie hoch ist das Währungs- und Politische Risiko? Im Moment habe ich kein Interesse an asiatischen Titeln, auch wenn ich mit dem Gedanken einer Samsung oder Tencent liebäugle. Dabei spielt bei mir allerdings zu sehr das momentane Risiko einer Immobilienkrise und zusätzlich auch das politische Risiko eine zu große Rolle, als dass ich mich mit einem Trade im Bereich Asien wohl fühlen würde. Ganz wichtig ist, dass sich ein/zwei Titel mit geringer Gewichtung in diesem Portfolio befinden werden, die als „Zockerwerte“ gehandelt werden. Die Gewichtung dieser Werte wird allerdings 2% nicht übersteigen. Ich selbst handle seit 2015 und finde Wikifolio ein interessantes Mittel mit Ihnen zu teilen, wie meine Herangehensweise am Aktienmarkt ist. Vielen Dank und einen erfolgreichen Handelstag wünscht Oskar Möller.